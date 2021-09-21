Україна переходить у "жовту" зону: у Київській області понад 600 закладів освіти можуть закрити на карантин

Цитата

“Загалом на Київщині функціонує 1255 закладів освіти, де працює сумарно 52 432 осіб. Наразі в регіоні роботу в „жовтій“ зоні епіднебезпеки зможуть продовжити 653 заклади”, — йдеться в повідомленні.

Так, серед них:

• 48% дитсадків.

• 57% шкіл.

• 48% позашкільних закладів освіти.

• 86% закладів професійно-технічної освіти.

Додамо

Очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив, що ситуація з COVID-19 у регіоні погіршується.

“Фіксуємо понад 200 нових інфікованих на добу. Саме тому з четверга в регіоні почнуть діяти протиепідемічні заходи. Серед нововведень „жовтої“ зони епіднебезпеки — заборона відвідування закладів освіти, у яких немає 80% вакцинованих у колективі. Тож у наших педагогів залишилось дуже мало часу, щоб ситуацію виправити та забезпечити повноцінну роботу освітньої сфери. Ті садочки, школи, заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університети, які не дотримаються цієї вимоги, будуть зачинені. На онлайн-навчання дітей цього разу переводити не будуть”, — підкреслив Володін.

В ОДА нагадують, що з 00 год. 00 хв 23 вересня на Київщині почне діяти “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.

Доповнення

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС з 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

20 вересня повідомллося, що в середньому в Україні 40% повністю вакцинованих від COVID-19 педагогічних працівників.