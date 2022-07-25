Украина получила от Польши танки PT-91 Twardy – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украину прибыли польские танки PT-91 Twardy. Их точное количество неизвестно. Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, информирует УНН.
Цитата
"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", – написал Ермак.
Детали
Передачу вооружения также подтвердил представитель Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек.
"Дефицит в более чем 200 танков Т-72 и определенного количества танков PT-91 будет покрыт полностью, даже с избытком, потому что это танки более высокого, более качественного уровня", – сказал Платек.
Справка
PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, который базируется на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускали на предприятии "Бумар-Лабенды" с 1995 по 2002 год. Всего для ВС Польши было произведено 232 PT-91.
Танк оснащен защитой с использованием активной брони собственной разработки ERAWA. Такая активная броня состоит из почти 400 защитных блоков, которые покрывают переднюю часть корпуса и башню. Блоки расположены практически без промежутков друг от друга.
Дополнение
Глава Минобороны США Ллойд Остин в начале четвертой встречи министров обороны в формате "Рамштайн" заявил, что Украине дополнительно передадут четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.