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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила от Польши танки PT-91 Twardy – ОП

Киев • УНН

 • 131251 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украину прибыли польские танки PT-91 Twardy. Их точное количество неизвестно. Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, информирует УНН.

Цитата

"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", – написал Ермак.

Детали

Передачу вооружения также подтвердил представитель Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек. 

"Дефицит в более чем 200 танков Т-72 и определенного количества танков PT-91 будет покрыт полностью, даже с избытком, потому что это танки более высокого, более качественного уровня", – сказал Платек.

Справка

PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, который базируется на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускали на предприятии "Бумар-Лабенды" с 1995 по 2002 год. Всего для ВС Польши было произведено 232 PT-91.

Танк оснащен защитой с использованием активной брони собственной разработки ERAWA. Такая активная броня состоит из почти 400 защитных блоков, которые покрывают переднюю часть корпуса и башню. Блоки расположены практически без промежутков друг от друга.

Дополнение 

Глава Минобороны США Ллойд Остин в начале четвертой встречи министров обороны в формате "Рамштайн" заявил, что Украине дополнительно передадут четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.

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