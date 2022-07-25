Україна отримала від Польщі танки PT-91 Twardy – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україну прибули польські танки PT-91 Twardy. Їхня точна кількість невідома. Про це в Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує УНН.
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"PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякуємо нашим друзям", – написав Єрмак.
Деталі
Передачу танків підтвердив також речник Агентства озброєнь Міноборони Польщі Кшиштоф Платек.
"Дефіцит у понад 200 танків Т-72 і певної кількості танків PT-91 буде покритий повністю, навіть з надлишком, тому що це танки більш високого, більш якісного рівня", – сказав Платек.
Довідка
PT-91 Twardy - польський основний бойовий танк, що базується на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Перші прототипи було виготовлено 1993 року. Базовий варіант PT-91 серійно випускали на підприємстві "Бумар-Лабенди" з 1995 по 2002 рік. Усього для ЗС Польщі було вироблено 232 PT-91.
Танк оснащений захистом з використанням активної броні власної розробки ERAWA. Така активна броня складається майже з 400 захисних блоків, котрі покривають передню частину корпусу та башту. Блоки розташовані практично без проміжків один від одного.
Доповнення
Глава Міноборони США Ллойд Остін на початку четвертої зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн" заявив, що Україні додатково передадуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.