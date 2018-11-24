Украина получила решение Сената Польши о признании Голодомора геноцидом украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сенатор Республики Польша Ярослав Обремски вручил Главе Верховной Рады Андрею Парубию решение Сената Польши о признании Голодомора геноцидом украинского народа, передает УНН.
Как отметили в пресс-службе ВР, Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел встречу с сенатором Республики Польша, заместителем Председателя Комитета иностранных дел и Европейского Союза Ярославом Обремски.
Во время встречи Сенатор Республики Польша вручил Председателю Верховной Рады Андрею Парубию решение Сената Польши о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
"Я очень обрадовался, когда увидел результат голосования в Сенате относительно постановления, которое я обрабатывал, и все единогласно отдали голос "за", - сказал сенатор.
Обремски напомнил, что 12 лет назад Сенат Польши принял резолюцию о признании Голодомора преступлением геноцида.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в свою очередь, подчеркнул, что для Украины очень важно участие представителей Польши в событие, которое мы отмечаем сегодня, - в 85-й годовщине Голодомора.
"И решение Сената по этому поводу является для нас знаком большой дружбы", - сказал он, отметив, что в этом году обе страны - Украина и Польша отмечают 100-летие восстановления государственности.
"Мы отстаивали свою независимость перед натиском России, что является тем же врагом, как и сто лет назад", - сказал председатель парламента.
Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 началась акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.
Справка: Сенат Польши 21 ноября единогласно принял резолюцию, которой почитают память погибших украинцев в 85-ю годовщину Голодомора в Украине 1932-1933 годов.