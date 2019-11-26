Гончарук: объявлен международный тендер на строительство моста в Запорожье

На портале отмечается, что соответствующий тендер две недели назад поручил Службе автомобильных дорог подготовить и объявить Премьер-министр Алексей Гончарук.

“Этот мост должен наконец разрешить острую транспортную проблему в Запорожье. Она накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра”, — отметил Гончарук.

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Отмечается, что после определения победителя начнется строительство первой очереди объекта, которую планируется полностью завершить за несколько лет.

В первую очередь строительства входит 21 искусственное сооружение, в том числе два моста через русло реки Днепр с выездами на прибрежных магистраль и проспект Соборный.

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“Впереди — большой пласт работы. Ответственность Укравтодора и Министерства инфраструктуры велика. Но я убежден, что справятся”, — отметил Гончарук и добавил, что международный тендер — это возможность провести его прозрачно и эффективно.

Напомним, глава Укравтодора заявил, что планирует привлекать иностранное финансирование на следующий год.