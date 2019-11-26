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Гончарук: оголошено міжнародний тендер на будівництво мосту у Запоріжжі

Гончарук: оголошено міжнародний тендер на будівництво мосту у Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні, 26 листопада, оголошено тендер на визначення підрядної організації для будівництва мосту через р.Дніпро у м. Запоріжжі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.

На порталі зазначається, що відповідний тендер два тижні тому доручив Службі автомобільних доріг підготувати та оголосити Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Цей міст має нарешті розв’язати гостру транспортну проблему у Запоріжжі. Вона накопичувалася роками, бо міст ніяк не могли добудувати. Сьогодні зроблено реальний крок. Сподіваюсь, вже навесні почнуться реальні роботи, щоб з’єднати транспортною магістраллю лівий та правий береги Дніпра”, — зазначив Гончарук.

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Зазначається, що після визначення переможця розпочнеться будівництво першої черги об’єкту, яку планується повністю завершити за декілька років.

До першої черги будівництва входить 21 штучна споруда, в тому числі два мости через русло річки Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний.

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“Попереду — значний пласт роботи. Відповідальність Укравтодору та Міністерства інфраструктури велика. Але я переконаний, що впораються”, — зазначив Гончарук та додав, що міжнародний тендер — це можливість провести його прозоро та ефективно.

Нагадаємо, очільник Укравтодору заявив, що планує залучати іноземне фінансування на наступний рік.

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