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Украина на Германия обсудили взаимодействие в рамках военно-технического направления и ситуацию с COVID-19

Украина на Германия обсудили взаимодействие в рамках военно-технического направления и ситуацию с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11496 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил Германию и встретился с Федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Во время встречи стороны обсудили вопросы усиления взаимодействия в рамках военно-технического направления и ситуацию с распространением COVID-19 в этих двух странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

“Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках визита в Германию встретился с Федеральным министром обороны, лидером партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности усиление взаимодействия в рамках военно-технического направления, противостояние киберугрозам и ситуацию с распространением COVID-19 как в Украине, так и в ФРГ”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель Верховной Рады поблагодарил за последовательную поддержку Германией инициатив Украины в рамках международных организаций, в частности, военно-политическом направлении и за существенную финансово-техническую помощь, что способствует внедрению структурных реформ в нашей стране.

Дмитрий Разумков подчеркнул важную роль Федерального правительства Германии в предоставлении Украине Североатлантическим альянсом статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Он напомнил, что внешнеполитический курс закреплен в Конституции Украины, и членство в ЕС и НАТО является стратегической целью внешней политики Украины.

Председатель Парламента отметил, что без независимого, суверенного, демократического и ориентированной на европейские ценности Украины невозможно построение европейской архитектуры безопасности.

“Именно поэтому сохранение суверенитета и территориальной целостности нашего государства — в интересах не только Украины, но и Европы”, — отметил он и добавил, что Украина продолжит реформировать свою военную и сфере безопасности в соответствии со стандартами НАТО.

Отмечая важность для Украины посреднических усилий немецкого правительства и лично Федерального канцлера Ангелы Меркель в “нормандской формате”, Председатель Верховной Рады Украины поблагодарил за возможность лечения в Германии 152 раненых украинских военных.

Дмитрий Разумков также поблагодарил Германии за неизменную санкционные политику в отношении Российской Федерации. В свою очередь Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила, что пока Россия не выполнит возложенные на нее обязательства, не может идти речи о снятии санкций с РФ.

Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках поездки в Германию провел встречу с председателем группы Христианско-социальный союз в Бундестаге Александром Добриндта. Стороны обсудили, в частности, усиление сотрудничества с Баварией.

Украинские Национальные Новости

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