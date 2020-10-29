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Україна на Німеччина обговорили взаємодію в рамках військово-технічного напряму та ситуацію з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав Німеччину та зустрівся з Федеральним міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер. Під час зустрічі сторони обговорили питання посилення взаємодії у рамках військово-технічного напряму та ситуацію із поширенням COVID-19 у цих двох країнах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках візиту до Німеччини зустрівся з Федеральним міністром оборони, лідером партії ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер. Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема щодо посилення взаємодії у рамках військово-технічного напряму, протистояння кіберзагрозам та ситуацію із поширенням COVID-19 як в Україні, так і в ФРН”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Голова Верховної Ради подякував за послідовну підтримку Німеччиною ініціатив України у рамках міжнародних організацій, зокрема, на військово-політичному напрямі та за суттєву фінансово-технічну допомогу, що сприяє впровадженню структурних реформ у нашій країні.

Дмитро Разумков підкреслив важливу роль Федерального уряду Німеччини в наданні Україні Північноатлантичним альянсом статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Він нагадав, що зовнішньополітичний курс закріплений у Конституції України, і членство в ЄС та НАТО є стратегічною метою зовнішньої політики України.

Голова Парламенту наголосив, що без незалежної, суверенної, демократичної та орієнтованої на європейські цінності України неможлива побудова європейської архітектури безпеки.

“Саме тому збереження суверенітету й територіальної цілісності нашої держави — в інтересах не лише України, але й Європи”, — зазначив він та додав, що Україна продовжить реформувати свою військову та безпекову сферу відповідно до стандартів НАТО.

Відзначаючи важливість для України посередницьких зусиль німецького уряду та особисто Федерального канцлера Ангели Меркель у “Нормандському форматі”, Голова Верховної Ради України подякував за можливість лікування у Німеччині 152 поранених українських військових.

Дмитро Разумков також подякував Німеччині за незмінну санкційну політику щодо Російської Федерації. Своєю чергою Аннегрет Крамп-Карренбауер запевнила, що поки Росія не виконає покладені на неї зобов’язання, не може йти мови про зняття санкцій з РФ.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках поїздки до Німеччини провів зустріч із головою групи Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Александром Добріндтом. Сторони обговорили, зокрема, посилення співробітництва з Баварією.

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