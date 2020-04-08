Украина имеет план на случай отказа МВФ - министр финансов

На вопрос о том, имеет ли Украина план "Б" на случай, если МВФ не предоставит финансовой помощи, он отметил что "у нас есть план "Б", "В", "Г" и "Д".

"У нас есть много планов. Но на данном этапе у нас есть основной план - мы должны получить поддержку МВФ, так как на сегодняшний момент это не только ресурс для бюджета - а мы закладываем в этом бюджет ресурс МВФ", - сказал министр.

Он пояснил, что это также позитивный сигнал для других кредиторов - Всемирного банка, Европейской комиссии, других партнеров.

"На данном этапе мы идем по плану "А", и в любом случае мы сможем добиться успеха в движении в этом направлении", - добавил он.

Как сообщал УНН, если на этой неделе ВР поддержит изменения в Государственный бюджет на 2020 год, это позволит выполнить одно из условий для того, чтобы разблокировать финансирование МВФ.