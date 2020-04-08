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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48277 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 57096 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Украина имеет план на случай отказа МВФ - министр финансов

Украина имеет план на случай отказа МВФ - министр финансов

Киев  •  УНН

 • 16194 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украина имеет план на случай, если Международный валютный фонд не предоставит помощи, но пока его не рассматривает. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

На вопрос о том, имеет ли Украина план "Б" на случай, если МВФ не предоставит финансовой помощи, он отметил что "у нас есть план "Б", "В", "Г" и "Д".

"У нас есть много планов. Но на данном этапе у нас есть основной план - мы должны получить поддержку МВФ, так как на сегодняшний момент это не только ресурс для бюджета - а мы закладываем в этом бюджет ресурс МВФ", - сказал министр.

Он пояснил, что это также позитивный сигнал для других кредиторов - Всемирного банка, Европейской комиссии, других партнеров.

"На данном этапе мы идем по плану "А", и в любом случае мы сможем добиться успеха в движении в этом направлении", - добавил он.

Как сообщал УНН, если на этой неделе ВР поддержит изменения в Государственный бюджет на 2020 год, это позволит выполнить одно из условий для того, чтобы разблокировать финансирование МВФ.

Украинские Национальные Новости

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