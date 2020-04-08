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Україна має план на випадок відмови МВФ - міністр фінансів

Україна має план на випадок відмови МВФ - міністр фінансів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Україна має план на випадок, якщо Міжнародний валютний фонд не надасть допомоги, але наразі його не розглядає. Про це повідомив на брифінгу після засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

На питання про те, чи має Україна план “Б” на випадок, якщо МВФ не надасть фінансової допомоги, він зазначив що “у нас є план “Б”, “В”, “Г” і “Д”.

“У нас є багато планів. Але на даному етапі у нас є основний план — ми маємо отримати підтримку МВФ, тому що на сьогоднішній момент це не тільки ресурс для бюджету — а ми закладаємо в цьому бюджету ресурс МВФ”, — сказав міністр.

Він пояснив, що це також позитивний сигнал для інших кредиторів — Світового банку, Європейської комісії, інших партнерів.

“На даному етапі ми йдемо по плану "А“, і в будь-якому випадку ми зможемо досягти успіху у русі в цьому напрямку”, — додав він.

Як повідомляв УНН, якщо цього тижня ВР підтримає зміни до Державного бюджету на 2020 рік, це дозволить виконати одну з умов для того, щоб розблокувати фінансування МВФ.

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