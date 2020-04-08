Україна має план на випадок відмови МВФ - міністр фінансів

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Україна має план на випадок, якщо Міжнародний валютний фонд не надасть допомоги, але наразі його не розглядає. Про це повідомив на брифінгу після засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.