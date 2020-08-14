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Украина будет максимально взвешивать каждый следующий шаг по Беларуси - Кулеба

Украина будет максимально взвешивать каждый следующий шаг по Беларуси - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 14807 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина будет максимально взвешивать каждый следующий шаг по Беларуси, учитывая особый характер отношений между украинским и белорусским народом и к чему приведет ослабление Беларуси с точки зрения расстановки сил в украинском регионе. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Украинскому радио", передает УНН.

На вопрос, как будет действовать Украина, если западные партнеры начнут вводить санкции в отношении Минска, что дальше делать Украине и можно ли будет рискнуть отношениями с Беларусью, Кулеба ответил: "Я бы предложил здесь действовать по принципу "давайте переживать проблемы по ходу их наступления". Дело в том, что действительно - ситуация очень деликатная, Беларусь - это больше чем сосед: это партнер, это страна с народом которой нас связывает очень много и второй момент - очень серьезные размышления внешнеполитического характера, военного характера и мы должны четко держать в голове ответ на вопрос, что будет с Беларусью, если власть этого государства максимально ослабнет и окажется в тупике".

Поэтому, по его словам, Украина очень взвешенно подходим к оценке событий в Беларуси.

Также Кулеба напомнил, что было заявление Президента Украины Владимира Зеленского, заявление министров иностранных дел "Люблинского треугольника".

"Мы четко определили свое отношение к тому, что происходит сейчас в Беларуси. Но каждый следующий шаг мы будем максимально взвешивать именно учитывая именно эти два соображения, особый характер отношений между украинским и белорусским народом и нашими странами в целом и к чему приведет ослабление Беларуси с точки зрения расстановки сил в нашем регионе", - рассказал Кулеба.

Как сообщалось в УНН, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, входящих в состав стран "Люблинского треугольника", сделали совместное заявление по ситуации в Беларуси и призвали власти страны воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после протестов, прошедших в Беларуси в день президентских выборов, призвал к "максимально открытому, пусть и сложному", диалогу, в котором, по его мнению, "должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и общество, которое протестует".

Как стало известно, Украина будет реагировать на результаты выборов в Беларуси после их официального обнародования Центральной избирательной комиссией этой страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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