Кулеба повідомив, коли Україна відреагує на результати виборів у Білорусі

"Офіційні результати виборів президента Білорусі ще не оголошені. Після того, як білоруська Центральна виборча комісія їх офіційно оголосить, ми будемо ухвалювати рішення щодо того, як реагувати на цей факт", - сказав міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше заявили, що республіці небайдужа реакція зарубіжних партнерів на хід і результати президентських виборів.

Як повідомлялося в УНН, масові протести у Білорусі розпочалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня у столиці країни, Мінську, розпочалися зіткнення протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих. У ніч на 11, 12 та 13 серпня протести продовжилися.