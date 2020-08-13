Кулеба повідомив, коли Україна відреагує на результати виборів у Білорусі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Україна реагуватиме на результати виборів у Білорусі після їх офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією цієї країни. Про це на брифінгу у четвер заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Офіційні результати виборів президента Білорусі ще не оголошені. Після того, як білоруська Центральна виборча комісія їх офіційно оголосить, ми будемо ухвалювати рішення щодо того, як реагувати на цей факт", - сказав міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше заявили, що республіці небайдужа реакція зарубіжних партнерів на хід і результати президентських виборів.

Як повідомлялося в УНН, масові протести у Білорусі розпочалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня у столиці країни, Мінську, розпочалися зіткнення протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих. У ніч на 11, 12 та 13 серпня протести продовжилися.

Українські Національні Новини

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