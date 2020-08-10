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Зеленський відреагував на протести у Білорусі: закликає сторони до діалогу

Зеленський відреагував на протести у Білорусі: закликає сторони до діалогу

Київ • УНН

 • 23878 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після протестів, які відбулися у Білорусі в день президентських виборів, закликав до "максимально відкритого, нехай і складного", діалогу, у якому, на його думку, "мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує". Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо", - відзначив Зеленський.

Він зауважив, що, "безумовно, ми закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства".

"Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками. На мій погляд, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує..." - вів далі Президент.

На його думку, Білорусь у своїх діях "повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів". "І постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи", - додав Зеленський.

"Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі", - підсумував Глава держави.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулись вибори президента країни. Увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.

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