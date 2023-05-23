Украина готовится к новому отопительному сезону: к началу осени запасы газа планируется увеличить до 14 млрд кубов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина начала активную подготовку к новому отопительному сезону. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, по состоянию на сейчас запасы газа находятся на уровне 9,3 млрд кубов. На начало осенне-зимнего сезона этот показатель планируется увеличить до 14,7 млрд кубов газа, передает УНН.
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"Понимаем, что следующий осенне-зимний период будет так же сложным. Объем ремонтов, которые необходимо сделать колоссальный, включая программу защиты энергообъектов. Поэтому вчера провели заседание энергетического штаба, где обсудили основные вызовы и программы для восстановления. Также среди приоритетов накопить достаточное количество энергоресурсов, как мы это сделали и в прошлом году. Сейчас запаса газа на уровне 9,3 млрд м³. На начало осенне-зимнего сезона должны выйти на 14,7 млрд м³”, – заявил премьер-министр.
Детали
Глава правительства проинформировал, что Украина наращивает собственную добычу. Продолжается работа с партнерами для получения дополнительного ресурса.
Дополнение
19 мая Кабинет министров утвердил план подготовки к новому осенне-зимнему периоду.
Прошлый отопительный сезон Украина завершила с 8,5 млрд кубов газа в газохранилищах.