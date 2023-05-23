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Україна готується до нового опалювального сезону: до початку осені запаси газу планується збільшити до 14 млрд кубів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна розпочала активну підготовку до нового опалювального сезону. Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, станом на зараз запаси газу перебувають на рівні 9,3 млрд кубів. На початок осінньо-зимового сезону цей показник планується збільшити до 14,7 млрд кубів газу, передає УНН.

Цитата

"Розуміємо, що наступний осінньо-зимовий період буде так само складним. Обсяг ремонтів, які необхідно зробити колосальний, включно з програмою захисту енергооб’єктів. Тому вчора провели засідання енергетичного штабу, де обговорили основні виклики та програми для відновлення. Також серед пріоритетів накопичити достатню кількість енергоресурсів, як ми це зробили і минулого року. Зараз запасу газу на рівні 9,3 млрд м³. На початок осінньо-зимового сезону маємо вийти на 14,7 млрд м³”, – заявив прем’єр-міністр.

Деталі

Голова уряду поінформував, що Україна нарощує власний видобуток. Триває робота з партнерами для отримання додаткового ресурсу.

Доповнення

19 травня Кабінет міністрів затвердив план підготовки до нового осінньо-зимового періоду.

Минулий опалювальний сезон Україна завершила із 8,5 млрд кубів газу в газосховищах.

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