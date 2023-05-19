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"Мета - убезпечитись від атак рф" в Україні затвердили план підготовки до наступної зими

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Кабінет міністрів затвердив план підготовки до нового осінньо-зимового періоду. Про це повідомив у Telegram Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні затвердили план підготовки до осінньо-зимового періоду та рішення про створення штабу із підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими", - вказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що "наша мета – убезпечитись від російських атак".

"Тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів. Не просто ремонтуємо, а модернізуємо. Щодня стаємо сильнішими", - зауважив він.

Нагадаємо

В Україні триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій.

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