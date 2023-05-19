"Мета - убезпечитись від атак рф" в Україні затвердили план підготовки до наступної зими
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Кабінет міністрів затвердив план підготовки до нового осінньо-зимового періоду. Про це повідомив у Telegram Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні затвердили план підготовки до осінньо-зимового періоду та рішення про створення штабу із підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими", - вказав Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що "наша мета – убезпечитись від російських атак".
"Тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів. Не просто ремонтуємо, а модернізуємо. Щодня стаємо сильнішими", - зауважив він.
Нагадаємо
В Україні триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій.