"Цель - обезопасить себя от атак рф" в Украине утвердили план подготовки к следующей зиме
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Кабинет министров утвердил план подготовки к новому осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил в Telegram Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня утвердили план подготовки к осенне-зимнему периоду и решение о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующей зиме", - указал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что "наша цель – обезопасить себя от российских атак".
"Продолжаются интенсивные ремонты сетей и энергетических объектов. Не просто ремонтируем, а модернизируем. Ежедневно становимся сильнее", - отметил он.
Напомним
В Украине продолжается ремонтная кампания на ряде атомных и тепловых электростанций.