Украина разрешила ввозить необработанную шерсть из Сербии

"Госпродпотребслужба и компетентный орган импорта необработанной шерсти в Украину из Республики Сербия согласовали для импорта необработанной шерсти в Украину из Республики Сербия", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, импорт пищевой продукции в Украине увеличился по сравнению с января 2018 года на 9,5% и составил 462 600 000 долларов.



За этот период импорт пищевой продукции также увеличился по сравнению с января 2018 года на 9,5% и составил 462 600 000 долл. Активно Украина импортировала плоды, орехи, рыбу, табак и изделия из него, какао бобы и шоколад, зерновые злаки, кофе, чай, пряности и масло.



Как сообщал УНН, по результатам января 2019 экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%.