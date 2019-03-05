Україна дозволила ввозити необроблену вовну з Сербії

"Держпродспоживслужба та компетентний орган імпорту необробленої вовни в Україну з Республіки Сербія погодили для імпорту необробленої вовни в Україну з Республіки Сербія"- сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, імпорт харчової продукції в Україну збільшився порівняно з січнем 2018 року на 9,5% та склав 462,6 млн доларів.



За цей період імпорт харчової продукції також збільшився порівняно з січнем 2018 року на 9,5% та склав 462,6 млн дол. Найактивніше Україна імпортувала плоди, горіхи, рибу, тютюн та вироби з нього, какао боби та шоколад, зернові злаки, каву, чай, прянощі та олію.



Як повідомляв УНН, за результатами січня 2019 року експорт продукції АПК склав 1,7 млрд доларів та продемонстрував зростання майже на 22,5%.