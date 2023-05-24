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"Украина была, есть и будет": в ОП ответили на последнее заявление путина

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на последнее заявление российского диктатора владимира путина, заявив, что "Украина была есть и будет, россия же исторически самообнулилась", передает УНН.

Цитата

"Украина была, есть и будет. россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического «русского бунта, нищеты и безвластия", – написал советник.

Дополнение

Вчера, 23 мая, путин встретился с председателем конституционного суда рф валерием зорькиным, который принес карту 17-го века, составленную во времена французского короля людовика XIV. Он показал диктатору карту, и сказал, что на этой карте якобы "нет Украины".

путин согласился ответил, что якобы "эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства, а уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всевозможные квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину".

Напомним

российский диктатор владимир путин может вспомнить на заседании совбеза об "атаке диверсантов" на белгородщину.

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