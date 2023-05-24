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"Україна була, є і буде": у ОП відповіли на останню заяву путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Радник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter відреагував на останню заяву російського диктатора володимира путіна, заявивши, що "Україна була є і буде, росія ж історично самообнулилася", передає УНН.

Цитата

"Україна була, є та буде. росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного «російського бунту, злиднів і безвладдя", – написав радник.

Доповнення

Вчора, 23 травня, путін зустрівся з головою конституційного суду рф валерієм зорькіним, який приніс карту 17-го століття, складену за часи французького короля Людовіка XIV. Він показав диктатору карту, і сказав, що на цій карті начебто "немає України".

путін погодився відповів, що начебто "ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства, а вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила радянську Україну".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін може згадати на засіданні радбезу про "атаку диверсантів" на бєлгородщину.

Українські Національні Новини

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