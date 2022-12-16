Украина будет строить новые блоки АЭС – Галущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина будет развивать атомную энергетику с учетом военных рисков и угроз. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время рабочего визита в одну из атомных станций Украины, информирует УНН.
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«Безусловно, мы будем развивать атомную энергетику, строить новые блоки. Но сейчас остро стоит вопрос безопасности энергетических объектов», - подчеркнул Галущенко.
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По его словам, война россии против Украины, оккупация и обстрелы Запорожской АЭС показали, что будущее развитие атомной энергетики должно учитывать военные угрозы.
«При строительстве атомных электростанций никто раньше не учитывал возможности военного нападения. И Украина будет разрабатывать решение, которое позволит повысить уровень защиты ядерных объектов от угроз военной агрессии и ракетных обстрелов», - добавил министр.
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Правительство прекратило действие соглашения между Украиной и рф о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.