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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна будуватиме нові блоки АЕС - Галущенко

Україна будуватиме нові блоки АЕС - Галущенко

Київ • УНН

 • 675205 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Україна розвиватиме атомну енергетику з урахуванням військових ризиків і загроз. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час робочого візиту до однієї з атомних станцій України, інформує УНН.

Цитата

«Безумовно, ми будемо розвивати атомну енергетику, будувати нові блоки. Але зараз гостро постає питання безпеки енергетичних об’єктів», - наголосив Галущенко.

Деталі

За його словами, війна росії проти України, окупація та обстріли Запорізької АЕС показали, що майбутній розвиток атомної енергетики має враховувати військові загрози.

«При будівництві атомних електростанцій ніхто раніше не враховував можливості військового нападу. І Україна розроблятиме рішення, що дозволять підвищити рівень захисту ядерних об’єктів від загроз військової агресії та ракетних обстрілів», - додав міністр.

Доповнення

Уряд припинив дію угоди між Україною та рф про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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