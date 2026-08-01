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Украину накроет жара до 37° - прогноз погоды на 1 августа

Киев • УНН

 • 7580 просмотра

1 августа в Украине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, температура ночью 15-20°, днем 27-32°, на западе до 35-37°.

Украину накроет жара до 37° - прогноз погоды на 1 августа

В Украине 1 августа без осадков, местами до 37° жары, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Подробности

По прогнозу, сегодня небольшая облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°; днем 27-32°, в западных областях местами сильная жара 35-37°.

Август может стать самым жарким по продолжительности, а ближайшая жара будет кратковременной - синоптик24.07.26, 13:10 • 4031 просмотр

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина