Украину накроет жара до 37° - прогноз погоды на 1 августа
Киев • УНН
1 августа в Украине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, температура ночью 15-20°, днем 27-32°, на западе до 35-37°.
В Украине 1 августа без осадков, местами до 37° жары, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
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По прогнозу, сегодня небольшая облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°; днем 27-32°, в западных областях местами сильная жара 35-37°.
Август может стать самым жарким по продолжительности, а ближайшая жара будет кратковременной - синоптик24.07.26, 13:10 • 4031 просмотр