Украинцы взяли льготную ипотеку по программе "єОселя" на 20 млрд грн: какая средняя сумма кредита

Украинцы взяли льготные ипотечные кредиты по государственной программе "єОселя" на 20 млрд грн, сообщили в Минэкономики в среду, пишет УНН.

"єОселя" пользуется большим спросом среди населения. С начала ее работы более 12,5 тысячи украинских семей получили льготные кредиты на сумму более 20 млрд гривен. В частности кредиты на жилье по льготной ставке под 3% годовых взяли 9,5 тысячи военнослужащих, педагогов, медиков и ученых, а кредиты под 7% годовых получили 3 тысячи других категорий граждан. Большинство заемщиков оформляют кредитные соглашения сроком 15-20 лет. Средняя площадь недвижимости составляет 56,6 кв. метров, сумма кредита - 1,6 млн грн, а средняя стоимость недвижимости - 2,19 млн грн - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Объем выданных кредитов за восемь месяцев этого года, как сообщается, превышает прошлогодний показатель и составляет 10,5 млрд грн

По словам Свириденко, больше всего выдано кредитов:

в областных центрах - 34% сделок;

в городах - 24% сделок;

в селах - 23% сделок

в столице - 19% сделок.

Напомним

16 августа 2024 года правительство облегчило условия предоставления кредитов для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно. В ближайшее время они смогут получить ипотеку с первым взносом от 10% (вместо 20%). Также члены семьи ВПЛ (родители, супруги, их дети) смогут взять льготный кредит под 7%, а другие граждане получат возможность сделать первый взнос на приобретение жилья за счет жилищного сертификата еВідновлення.