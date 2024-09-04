Українці взяли пільгову іпотеку за програмою "єОселя" на 20 млрд грн: яка середня сума кредиту
Київ • УНН
Понад 12,5 тисяч українських родин отримали пільгові кредити на житло за державною програмою "єОселя". Найбільше кредитів видано в обласних центрах, містах та селах, а середня сума кредиту становить 1,6 млн грн.
Українці взяли пільгові іпотечні кредити за державною програмою "єОселя" на 20 млрд грн, повідомили у Мінекономіки у середу, пише УНН.
"єОселя" має неабиякий попит серед населення. Від початку її роботи понад 12,5 тисячі українських родин отримали пільгові кредити на суму понад 20 млрд гривень. Зокрема кредити на житло за пільговою ставкою під 3% річних взяли 9,5 тисячі військовослужбовців, педагогів, медиків та науковців, а кредити під 7% річних отримали 3 тисячі інших категорій громадян. Більшість позичальників оформлюють кредитні угоди терміном 15-20 років. Середня площа нерухомості становить 56,6 кв. метрів, сума кредиту - 1,6 млн грн, а середня вартість нерухомості - 2,19 млн грн
Обсяг виданих кредитів за вісім місяців цього року, як повідомляється, перевищує минулорічний показник і становить 10,5 млрд грн
За словами Свириденко, найбільше видано кредитів:
- в обласних центрах — 34% угод;
- у містах — 24% угод;
- у селах — 23% угод
- у столиці — 19% угод.
Нагадаємо
16 серпня 2024 року уряд полегшив умови надання кредитів для позичальників віком до 25 років включно. Найближчим часом вони зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10% (замість 20%). Також члени сім’ї ВПО (батьки, подружжя, їхні діти) зможуть взяти пільговий кредит під 7%, а інші громадяни отримають можливість зробити перший внесок на придбання житла за рахунок житлового сертифіката єВідновлення.