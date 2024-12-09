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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Киев  •  УНН

 • 13435 просмотра

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Национальная полиция начала расследование поддельных справок об инвалидности у должностных лиц АРМА. Общественность требует отставки главы агентства Елены Думы и системных изменений в учреждении.

Скандал вокруг Агентства по розыску и менеджменту активов набирает обороты. После обнародования информации о вероятно фейковых справках об инвалидности у сотрудников агентства, украинцы активно выражают свое возмущение в соцсетях и требуют конкретных шагов по очистке АРМА, пишет УНН.

детали

Национальная полиция 25 октября начала уголовное производство по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. По версии следствия, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с целью получения неправомерной выгоды и злоупотребляя служебным положением организовали выдачу должностным лицам АРМА заведомо поддельных документов о наличии инвалидности. Это позволяет последним получить отсрочку от прохождения службы в ВСУ и пенсионные выплаты.

Сейчас полиция проверяет пять должностных лиц агентства. Как стало известно УНН из собственных источников, среди них советник председателя АРМА Александр Данилкович.

Таким образом, АРМА фактически переняло "марафон инвалидности" от прокуроров

Скандал с прокурорами-инвалидами привел к отставке Андрея Костина с должности генерального прокурора. Казалось бы, уроки этого скандала должны были стать предостережением для других государственных органов. О том ситуация в АРМА демонстрирует, что проблема коррупции далеко не преодолена. 

Украинцы бурно отреагировали на информацию о вероятно поддельных справках об инвалидности и убеждены, что этот случай является еще одним примером коррупции и неэффективности государственных органов. Общественность требует не только провести расследование, но и предпринять конкретные шаги по очистке агентства.

"Как можно мошенникам работать в АРМА"

"Покажите кто из них понесет ответственность"

"Какая стыдоба! Да делайте уж с тем что-то! Но кто будет делать, когда сами такие! Этой стране с такой властью, кроме самоуничтожения, ничего не светит!"

"Партнеры не требуют сажать эту дрянь"

Некоторые обращают внимание на системную проблему безнаказанности в государственных структурах. 

"Но теперь у всех чиновников поддельные все документы"

"Вывод один-руководит Украиной власть инвалидов и коррупционеров"

"А толку не один прокурор не приказан, не конфисковоно имущество активы, нет смысла об этом говорить только возмущает и огорчает бездействием правоохранителей,а воевать они не обучены и в памперсах."

Под волну общественного недовольства непосредственно попала и глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума. Во многих комментариях звучит требование смены руководства агентства.

"Елена Дума ценный работник, ей 40 лет, а это четырнадцатое место работы, приходит, снимает сливки, попиарится и главное сухой выходит из воды, крыша у нее надежная."

"Кому-то нужно сменить руководство АРМА"

"Рыба гниет с головы.."

Поэтому, как демонстрирует общественное возмущение, скандал с вероятно поддельными справками об инвалидности не только нанес репутационный удар по АРМА, но и в очередной раз подчеркнул системную проблему коррупции в Украине. Общественность уже не просто требует объяснений, а четко заявляет о необходимости кадровых изменений, в частности отставки Елены Думы. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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