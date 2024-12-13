Украинцы смогут получить средства на книги через "Дія" на следующей неделе - Шмыгаль
Киев • УНН
Правительство запускает проект «еКнига» для поддержки книгоиздательства. С 16 декабря украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.
На следующей неделе правительство запускает проект, по которому украинцы, которым именно в 2024-м исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
"На следующей неделе мы... запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения на украинском. Тем, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 гривен, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке. В условиях, когда россия бомбит наши типографии, пытается уничтожить нашу культуру - это важный элемент поддержки", - сказал Шмыгаль.
Напомним
Правительство приняло постановление о запуске программы "єКнига" в приложении "Дія". Все украинцы, которым именно в 2024-м исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.
"єКнига" для 18-летних должна запуститься с 16 декабря12 дек. 2024, 11:00 • 15571 просмотр