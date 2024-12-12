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"єКнига" для 18-летних должна запуститься с 16 декабря

"єКнига" для 18-летних должна запуститься с 16 декабря

Киев  •  УНН

 • 7871 просмотра

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С 16 декабря в Украине запускают программу «єКнига» для 18-летних граждан. Через «Дію» можно будет получить 908 грн на приобретение книг на украинском языке в бумажном, электронном или аудиоформате.

С 16 декабря для 18-летних украинцев и украинок, как ожидается, заработает программа "єКнига", сообщила в четверг первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко на круглом столе в Киеве, пишет УНН.

Детали

"єКнига"... запустится, мы очень надеемся, уже в понедельник. Мы знаем, что магазины уже на низком старте и готовы с этим работать. И это одна из целевых приоритетных аудиторий - 18-летние", - сказала Григоренко.

"Но начинать надо раньше. И я более чем уверена, что привычка читать с родителями, и привычка читать в школе формируется уже не в 18 лет. Если в 18 лет мы добавляем этот "подарок", скажем так, молодому человеку, чтобы он смог приобрести в любом формате книгу, в электронном, или в аудио или в бумажном, то начинать надо гораздо раньше", - подчеркнула заместитель министра.

Дополнение

Согласно программе, все украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, имеют право на денежную помощь от государства на приобретение книг.

Сумма помощи - 908 грн (0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц). То есть с увеличением прожиточного минимума будет увеличиваться и сумма выплат.

Купить книги можно будет только на украинском языке; программой смогут воспользоваться как 18-летние в Украине, так и за рубежом; можно будет приобрести бумажные, электронные и аудиокниги; список магазинов и интернет-магазинов, участвующих в программе, будет опубликован на сайтах "Дія" и Украинского института книги.

Для получения помощи нужно:

• Войти в приложение "Дія".

• Выбрать услугу "єКнига".

• Открыть специальный счет для получения денег.

После зачисления средств приобрести книги в течение трех месяцев со дня зачисления.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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