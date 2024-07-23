С августа украинцам откроется возможность подать заявление в Международный реестр убытков по 12-ти новым категориям. Механизм подачи заявок будет так же цифровизирован и доступен в «Дії». Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, передает УНН.

С августа украинцы смогут подать заявление в Международный реестр убытков еще по 12-ти новым категориям. В частности, отправить заявление можно будет по гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры. Механизм будет так же цифровизирован и доступен в «Дії» - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас украинцы уже подают заявки в Реестр на компенсацию за поврежденное и уничтоженное жилье.

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