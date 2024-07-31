Украинцы против повышения налогов и советуют власти бороться с коррупцией для наполнения бюджета - опрос (видео)

Украинцы в опросе, который провел УНН, советуют властям в первую очередь заняться борьбой с коррупцией, вместо повышения налогов. Они считают, что увеличение налоговой нагрузки может привести к уменьшению поддержки армии донатами.

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменениях в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

«Да, это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макрофинансовой стабильности. Впрочем, другого пути, чем закрыть разрыв в военных, сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года», - написал Гетманцев.

Глава налогового комитета Рады неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы могут быть альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры

Добавим

Законопроект, который предусматривает повышение налогов, раскритиковал ранее заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. По его словам, не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются.

Кроме того, мобильные операторы, работающие в Украине, считают, что если парламент поддержит правительственную инициативу и повысит налоги - это будет шагом назад в доступности мобильной связи, которая критически необходима в условиях войны.

Инициативу также раскритиковали эксперты и представители украинского бизнеса. Они считают, что увеличение налоговой нагрузки заставит предпринимателей «уйти в тень».