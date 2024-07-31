Более 408 тыс. раз украинцы воспользовались сервисом шеринга авто через Дию. Об этом сообщил портал "Дія", пишет УНН.

Детали

408 127 раз украинцы воспользовались сервисом шеринга авто в приложении Дія. В сообщении напоминается, что заявку на сервис шеринга автомобиля может подать как владелец, так и надлежащий пользователь - человек, который будет пользоваться авто.

Кроме того, в приложении можно не только быстро пошерить авто, но и отменить шеринг.

Услугу реализует Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел и Главным сервисным центром МВД при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которая реализуется Фондом Восточная Европа.

Напомним

НБУ и Министерство цифровой трансформации запустили проект, который позволяет украинцам обмениваться различными цифровыми документами и финансовой информацией с банками через приложение "Дія" в одном пакете, что упрощает процесс обмена документами.

На порталі "Дія" з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом