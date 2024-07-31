Сервис шеринга автомобилей в приложении Дія использовали 408 127 раз. Услугу могут использовать как владельцы, так и надлежащие пользователи авто, а также есть возможность отменить шеринг.
Более 408 тыс. раз украинцы воспользовались сервисом шеринга авто через Дию. Об этом сообщил портал "Дія", пишет УНН.
Детали
408 127 раз украинцы воспользовались сервисом шеринга авто в приложении Дія. В сообщении напоминается, что заявку на сервис шеринга автомобиля может подать как владелец, так и надлежащий пользователь - человек, который будет пользоваться авто.
Кроме того, в приложении можно не только быстро пошерить авто, но и отменить шеринг.
Услугу реализует Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел и Главным сервисным центром МВД при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которая реализуется Фондом Восточная Европа.
Напомним
НБУ и Министерство цифровой трансформации запустили проект, который позволяет украинцам обмениваться различными цифровыми документами и финансовой информацией с банками через приложение "Дія" в одном пакете, что упрощает процесс обмена документами.
На порталі "Дія" з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом 30 июля 2024, 10:55 • 26571 просмотр