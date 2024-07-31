Украинцы в первом полугодии этого года активнее снимали деньги в банках, чем в прошлом году, сообщили в НБУ, объяснив это желанием людей сформировать определенный запас наличных для расчетов в условиях отключений электроэнергии, пишет УНН.

Детали

«За первое полугодие 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли», - сообщили в НБУ в соцсетях.

Объем поступлений наличности в кассы банков за январь-июнь этого года, как указано, составил 1 307,6 млрд грн. Это на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1 342,9 млрд грн, сообщили в НБУ.

Как пояснили в НБУ, «это обусловлено восстановлением экономической активности, чему способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, умеренная инфляция».

«В то же время на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас наличности, которая в условиях внедрения графиков отключения электроэнергии остается доступным и быстрым платежным инструментом для осуществления розничных операций», - считают в Нацбанке.

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