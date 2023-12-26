Украинский пограничник сбил три вражеских FPV-дрона, успев сделать уникальное видео их укрощения

На Запорожском направлении, пограничник с позывным "Бриз" перехватил заранее беспилотники оккупанта, а также использовав антидроновое ружье как штатив, успел снять полет и укрощение дрона-камикадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Укрощение дрона-камикадзе - уникальное видео от первого лица! Пограничник с позывным "Бриз" утилизировал три "летуна-убийцы"! Свое антидроновое ружье он использовал еще и как штатив и успел снять полет и укрощение дрона-камикадзе - информирует Госпогранслужба.

Указывается, что позиции украинских защитников на Запорожском направлении в очередной раз атаковали FPV-дроны российской армии, но пограничник "Бриз" перехватил их заранее, устроив выездную засаду.

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Охота оказалась более чем удачной. Как сообщается, смертоносные "птички" разорвались, не долетев до позиций украинских пограничников.

Напомним,

Правоохранители сообщили о подозрении протоиерею РПЦ из Крыма, который собирал деньги у жителей полуострова для закупки ударных дронов и другого вооружения и передавал их подразделениям российских войск.

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