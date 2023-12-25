Колядку к победе исполнила украинская пограничница Ольга - ГПСУ

С Рождеством украинцев поздравили пограничники. На телеграмм канале Госпогранслужбы в день праздника появилась видео-колядка от одной из защитниц. Его публикует и УНН.

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По данным ГПСУ исполнительницу зовут Ольга. Она служит в Одесском отряде.

Девушка-военная исполнила известную большинству украинцев колядку "Нова радість стала".