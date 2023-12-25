Колядку к победе исполнила украинская пограничница Ольга - ГПСУ
Киев • УНН
Ольга, пограничница из Одессы, спела "Нова радість стала", чтобы пожелать украинцам мира и победы на Рождество.
С Рождеством украинцев поздравили пограничники. На телеграмм канале Госпогранслужбы в день праздника появилась видео-колядка от одной из защитниц. Его публикует и УНН.
Детали
По данным ГПСУ исполнительницу зовут Ольга. Она служит в Одесском отряде.
Девушка-военная исполнила известную большинству украинцев колядку "Нова радість стала".
Пусть этот праздник принесет то, о чем мечтает каждый украинец: мир, победу и возвращение домой всех наших защитников. Слава Украине.
Колядку к победе исполнила украинская пограничница Ольга - ГПСУ
Ольга, пограничница из Одессы, спела "Нова радість стала", чтобы пожелать украинцам мира и победы на Рождество.
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