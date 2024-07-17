Украинский футболист Евгений Коноплянка объявил о завершении карьеры
Киев • УНН
Украинский футболист Евгений Коноплянка, третий лучший бомбардир в истории национальной сборной с 21 голом в 87 матчах, объявил о завершении игровой карьеры.
Украинский футболист Евгений Коноплянка объявил о завершении игровой карьеры, передает УНН со ссылкой на УАФ.
"Евгений Коноплянка объявил о завершении игровой карьеры! Спасибо Коно за эмоции и выступления в национальной сборной Украины, а также достойное представление нашей страны на международном уровне", - говорится в сообщении.
По данным УАФ, Коноплянка - третий бомбардир в истории национальной сборной, в активе вингера 21 гол в 87 матчах.
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Евгений Коноплянка - украинский футболист, левый вингер сборной Украины. Вице-капитан сборной Украины (2015-2019). Победитель Лиги Европы (2015/16).