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Украинский боксер Ломаченко завершает спортивную карьеру - журналист

Украинский боксер Ломаченко завершает спортивную карьеру - журналист

Киев  •  УНН

 • 5099 просмотра

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Василий Ломаченко, трехкратный чемпион мира, объявил о завершении боксерской карьеры в возрасте 36 лет. Последний бой спортсмен провел в мае 2024 года, одержав победу над Джорджем Камбососом.

Василий Ломаченко, экс-чемпион мира в трех весовых категориях, решил завершить карьеру. Об этом сообщил журналист и инсайдер Майкл Бенсон в соцсети Х, передает УНН.

"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Ломаченко становился чемпионом мира в трех весовых категориях - от полулегкой до легкой. Мы желаем ему всего наилучшего во всем, что он будет делать в будущем", - написал Бенсон.

Напомним

Ломаченко провел последний бой в мае 2024 года. Он победил австралийца Джорджа Камбососа в чемпионском бою за пояс чемпиона мира в легком весе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спорт
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