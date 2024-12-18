Украинский боксер Ломаченко завершает спортивную карьеру - журналист

Василий Ломаченко, экс-чемпион мира в трех весовых категориях, решил завершить карьеру. Об этом сообщил журналист и инсайдер Майкл Бенсон в соцсети Х, передает УНН.

"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Ломаченко становился чемпионом мира в трех весовых категориях - от полулегкой до легкой. Мы желаем ему всего наилучшего во всем, что он будет делать в будущем", - написал Бенсон.

Напомним

Ломаченко провел последний бой в мае 2024 года. Он победил австралийца Джорджа Камбососа в чемпионском бою за пояс чемпиона мира в легком весе.