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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские женщины-ветераны могут оказаться среди самых незащищенных слоев населения - Виталий Герсак

Украинские женщины-ветераны могут оказаться среди самых незащищенных слоев населения - Виталий Герсак

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 09:19  •  6321 просмотра

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В Украине отсутствуют специализированные программы для женщин-ветеранов, в отличие от США. Виталий Герсак предостерегает, что украинские женщины-ветераны могут стать одной из самых социально незащищенных групп населения.

Женщины-ветераны составляют около 10% от общего количества ветеранов США. Политику в отношении женщин-ветеранов здесь отдельно регулирует более десятка федеральных законов. Для женщин-ветеранов предусмотрено несколько десятков крупных программ, адаптированных специально под нужды женщин. Ни одного подобного закона, ни одной ответственной властной институции, ни одной специализированной национальной программы в Украине до сих пор не существует - отмечает воин-доброволец Виталий Герсак в статье на "Корреспондент", передает УНН

По словам В.Герсака, наряду с традиционным набором услуг, льгот и возможностей, которые предлагает Минветеранов США для общей аудитории, действуют также специализированные программы в отношении американских женщин-ветеранов: 

  • консультации и помощь, связанные с мазком Папаниколау, скринингом рака молочной железы и маммографией, уходом за репродуктивным здоровьем, лечением бесплодия и венерических заболеваний, менопаузой, а также устранением физических или психологических состояний, вызванных актами сексуального насилия;
  • помощь во время беременности, родов и послеродового ухода, а также по уходу за детьми;
  • помощь с трудоустройством, написанием резюме и развитием навыков, образовательные и учебные услуги, которые должны помочь найти новые карьерные возможности или продолжить образование;
  • юридические услуги, которые были специально разработаны для женщин-ветеранов, чтобы помочь в таких вопросах, как иски об инвалидности, семейное право и трудовые права;
  • комплекс услуг по поддержке женщин-ветеранов в создании и развитии собственного бизнеса;
  • программы финансовой грамотности и консультации, чтобы помочь женщинам-ветеранам управлять своими финансами и планировать будущее; 
  • просветительские программы, которые рассказывают женщинам-ветеранам о доступных преимуществах и услугах, а также поощряют их к регистрации в многочисленных программах Минветеранов.

"Ничего такого в Украине и близко нет.  Несмотря на то, что сейчас в украинском войске служит 48000 женщин, что больше чем в армиях любой страны НАТО, статус женщин-военных в Украине регулируется только законом "О равных правах и возможностях при прохождении военной службы в ВСУ" от 2018 года. Только в феврале 2024 года наши защитницы впервые в истории украинского войска получили первый летний комплект женской военной одежды. Зимней одежды пока нет, поэтому до наступления холодов она точно не появится. Что касается статуса женщин-ветеранов, то даже такого понятия у нас до сих пор не существует. Женщины-ветераны имеют доступ к общей системе ветеранских благ, но среди имеющихся предложений нет таких, которые были созданы специально для женщин с учетом их возрастных, семейных, бытовых, физио-биологических, социальных и др. потребностей", - отмечает автор статьи. 

Учитывая традиционно более низкие размеры заработных плат и пенсий среди украинских женщин, наши Защитницы после демобилизации рискуют оказаться одним из самых социально незащищенных и "незамеченных государством" слоев населения, предостерегает Герсак. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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