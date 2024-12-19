Украинские юниоры стали чемпионами мира по смешанным единоборствам GAMMA

Юниорская сборная Украины одержала триумф на чемпионате мира по смешанным единоборствам GAMMA, который состоялся в Индонезии. Об этом сообщает UF MMA, передает УНН.

Детали

В соревнованиях среди младших категорий до 18 лет украинские спортсмены показали впечатляющие результаты, завоевав 39 медалей: 17 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых.

Среди чемпионов и призеров - Злата Михно, Никита Акопян, Марк Олейник, Дмитрий Качур, Вероника Кизь, Назар Белый, Михаил Полищук, Владлен Клеменчук и многие другие юные таланты. Украинцы доминировали в категории U-18, заняв первое место в общекомандном зачете.

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