Украинские волонтеры и американские благотворители продолжают помогать жителям Херсона

Волонтеры ОО "Вільні та Вірні" совместно с Фондом Дом Рональда МакДональда передали очередную партию гуманитарной помощи для более чем полутысячи украинских семей из южных регионов, в частности города Херсон, передает УНН.

По словам главы ОО "Вільні та Вірні" Виталия Герсака, украинцев можно временно оставить без электричества, но не без света в душе. Тем более, когда на помощь людям приходят настоящие волонтеры и такие известные благотворители.

Благодаря партнерству с Фондом Дом Рональда МакДональда несколько сотен херсонских семей, которые пережили страшные испытания оккупацией и постоянно страдают от вражеских обстрелов, но несмотря ни на что остались на родной земле, получили своевременную гуманитарную поддержку.

По словам херсонцев, для них важно чувствовать, что о них не забыли. "Для нас такие встречи с волонтерами не только реальная помощь, но и показатель, что мы все вместе одна украинская семья и продолжаем нашу борьбу за свою землю", - говорят люди.

Как сообщалось ранее, волонтеры ОО "Вільні та Вірні" уже неоднократно оказывали гуманитарную помощь ветеранам, вынужденно перемещенным лицам и жителям прифронтовых регионов, а также на постоянной основе обеспечивают всем необходимым боевые подразделения ОК "Юг".