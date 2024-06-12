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Українські волонтери та благодійники продовжують допомагати мешканцям Херсону

Київ • УНН

 • 47076 перегляди

Волонтери ГО "Вільні та вірні" та Фундації Дім Рональда Макдональда надали гуманітарну допомогу понад 500 українським сім'ям з південних областей, в тому числі з Херсонщини, які пережили окупацію та ворожі обстріли.

Волонтери ГО "Вільні та вірні" спільно з Фундацією Дім Рональда МакДональда в Україні передали чергову партію гуманітарної допомоги для більше ніж півтисячі українських сімей з південних регіонів, зокрема міста Херсон, передає УНН.

За словами голови ГО "Вільні та Вірні" Віталія Герсака, українців можна тимчасово залишити без електрики, але не без світла в душі. Тим більше, коли на допомогу людям приходять справжні волонтери і такі відомі благодійники.

Завдяки партнерству з Фундацією Дім Рональда МакДональда в Україні кількасот херсонських сімей, які пережили страшні випробування окупацією та постійно потерпають від ворожих обстрілів, але не дивлячись ні на що лишилися на рідній землі, отримали своєчасну гуманітарну підтримку.

За словами херсонців, для них важливо відчуватите, що про них не забули. "Для нас такі зустрічі з волонтерами не тільки реальна допомога, а й показник, щоми всі разом одна українська сімʼя і продовжуємо нашу боротьбу за свою землю", — кажуть люди.

Як повідомлялося раніше, волонтери ГО "Вільні та Вірні" вже неодноразово надавали гуманітарну допомогу ветеранам, вимушено переміщеним особам та мешканцям прифронтових регіонів, а також на постійній основі забезпечують усім необхідним бойові підрозділи ОК "Південь".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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