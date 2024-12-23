Украинские военные будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту: что известно
Киев • УНН
Утвержден новый военный стандарт подготовки по выживанию и избежанию плена с тремя уровнями сложности. Программа базируется на стандартах НАТО и включает обучение выживанию в различных условиях.
Минобороны утвердило новый военный стандарт подготовки по выживанию, избежанию захвата в плен, устойчивости в плену и эвакуации (SERE) с тремя уровнями сложности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Подготовка будет состоять из трех уровней: базового, среднего и углубленного, каждый из которых имеет свои специфические задачи и методы обучения.
Новые стандарты разработаны на основе стандарта НАТО и учитывают национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время отпора агрессии российской федерации.
Военные будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям:
-поисково-спасательная деятельность;
-выживание;
-избежание захвата в плен;
-устойчивость в плену;
-подготовка по эвакуации;
-переподготовка.
Защитники приобретут практические навыки выживания в различных средах, включая арктические, тропические, горные и пустынные районы. Особое внимание - организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.
Обучение будут проводить инструкторы SERE, которые будут проходить регулярную переподготовку.
В Минобороны будут учитывать религиозные, медицинские и этические потребности военных при формировании сухпайков28 авг. 2024, 10:29 • 13210 просмотров