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Украинские военные будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту: что известно

Киев  •  УНН

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Утвержден новый военный стандарт подготовки по выживанию и избежанию плена с тремя уровнями сложности. Программа базируется на стандартах НАТО и включает обучение выживанию в различных условиях.

Минобороны утвердило новый военный стандарт подготовки по выживанию, избежанию захвата в плен, устойчивости в плену и эвакуации (SERE) с тремя уровнями сложности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны. 

Подготовка будет состоять из трех уровней: базового, среднего и углубленного, каждый из которых имеет свои специфические задачи и методы обучения. 

Новые стандарты разработаны на основе стандарта НАТО и учитывают  национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время отпора агрессии российской федерации.

Военные будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям:

-поисково-спасательная деятельность;

-выживание;

-избежание захвата в плен;

-устойчивость в плену;

-подготовка по эвакуации;

-переподготовка.

Защитники приобретут практические навыки выживания в различных средах, включая арктические, тропические, горные и пустынные районы. Особое внимание - организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава. 

Обучение будут проводить инструкторы SERE, которые будут проходить регулярную переподготовку.

В Минобороны будут учитывать религиозные, медицинские и этические потребности военных при формировании сухпайков28 авг. 2024, 10:29 • 13210 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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