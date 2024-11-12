Украинские силы поразили склад горючего оккупантов в Белгородской области, вспыхнул пожар

Силы обороны Украины поразили склад ГСМ российских оккупантов в Белгородской области, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба, в ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по складу горюче-смазочных материалов «Осколнефтеснаб», что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ.

Результаты боевой работы уточняются.

По предварительной информации, на территории объекта возник пожар.

Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал.

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