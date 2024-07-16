Украинские подразделения отошли из Крынок в Херсонской области. Об этом Суспільне сообщает со ссылкой на источник в Силах обороны, передает УНН.

"Украинские подразделения отошли из Крынок на Херсонщине", - сообщил источник в Силах обороны.

В то же время, по словам военных на этом направлении, это произошло еще несколько недель назад.

Ранее издание Liga net со ссылкой на источники в Генштабе также сообщило об отходе из Крынок на Херсонщине и Урожайного в Донецкой области.

Напомним

В мае пресс-секретарь Сил обороны Юга сообщал, что ситуация в Крынках стабильная.