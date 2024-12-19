Украинская рыба может появиться в меню школ, больниц и ВСУ: что говорят в Минагрополитики

Минагрополитики рассматривает возможность увеличения потребления украинской рыбы в учреждениях образования, здравоохранения, ВСУ и других учреждениях, пишет УНН.

Во время мероприятия Минагрополитики участники обсудили перспективы и преимущества включения блюд из рыбной продукции в рацион военнослужащих, посетителей учреждений образования и здравоохранения, а также осужденных лиц.

Министр подчеркнул, что для формирования устойчивой экономики Украины необходимо обеспечить реальные доходы, налоговые поступления и создание рабочих мест в аграрном секторе. Одним из шагов в этом направлении является увеличение внутреннего потребления продукции отечественных производителей, в частности рыбы.

«Рыбная отрасль может стать одним из драйверов развития внутреннего потребления украинской продукции. Главные приоритеты Минагрополитики - переход от аграрной к агроиндустриальной стране. К самообеспечению, добавленной стоимости, глубинной переработке. Необходимо перезагрузить систему производства, продажи и потребления рыбы. Чтобы высококачественная украинская рыбная продукция была доступна для всех потребителей. В частности, в школе, армии, больницах, по приемлемым ценам. Также важно формировать у населения культуру потребления отечественной рыбы, как локального продукта. И это станет фундаментом для наращивания экспорта рыбы», - подчеркнул Виталий Коваль.

Министр отметил, что сейчас Украина импортирует рыбную продукцию на миллиард долларов, тогда как объем экспорта составляет лишь 19 млн долларов, и эту ситуацию нужно изменить.

Во время круглого стола участники поддержали инициативу Минагрополитики по увеличению доли украинской рыбы в рационах ВСУ, образовательных учреждений, медицинских учреждений и других организаций. Они также согласились вскоре подготовить предложения для принятия соответствующего решения.

Напомним

Украина в этом году ожидает 24,5 миллиарда долларов от аграрного экспорта, что является для Украины вторым по объему показателем в истории.