Украинская пара волейбольная сборная обеспечила себе путевку на Паралимпиаду-2024

Украинские пара волейболисты завоевали лицензию на Паралимпийские игры-2024. Об этом сообщает Национального комитета спорта инвалидов Украины, передает УНН.

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Национальная паралимпийская сборная команда по волейболу получила лицензию на Паралимпиаду-2024 в Париж на финальных квалификационном турнире в китайском Дали.

Украинские спортсмены поразили своей мощной игрой, победив команду США в финальном матче со счетом 3:0.

В общем, украинские волейболисты преодолевали трудный путь к победе, побеждая команды из других стран в напряженных поединках.

Эта победа стала 94-й лицензией для национальной паралимпийской сборной Украины на Паралимпийские игры-2024 в 12 видах спорта.

Добавим

Женская сборная данного спорта оказалась на третьей строчке турнира.

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