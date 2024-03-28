Украинская компания "Авто-регион" внедряет новые стандарты качества в производстве школьного автобуса.

В конце 2023 года компания "Авто-регион" впервые предложила рынку современную модель школьного автобуса, призванную повысить безопасность и комфорт детей.

Компания изготовила первый в Украине школьный автобус с кондиционером и автоматической системой пожаротушения в моторном отделе и еще рядом систем безопасности.

Украинские школьники нуждаются в безопасном и комфортном школьном транспорте фактически во всех регионах Украины. С началом полномасштабного российского вторжения именно этот транспорт использовали для нужд ВСУ или для эвакуации населения, какую-то часть школьного автопаркинга вывела из строя, уничтожила или украла российская армия. Однако сегодня безопасность детей во время каждой поездки остается неотъемлемой составляющей, требующей наивысшего внимания и мер защиты. От регулярного подвоза учеников в учебное заведение, в частности, зависит и качество образовательных услуг, особенно в сельских местностях. По исследованию "Новой школы", Украина нуждается в более 2000 школьных автобусов.

Неутешительной является и статистика ДТП. За десять месяцев 2023 года зафиксировано 19 743 ДТП с травмированными и погибшим. 2492 человека погибли в результате этих ДТП, а еще 24 774 - получили травмы. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Самая распространенная причина дорожных инцидентов - превышение безопасной скорости (38,5%) и нарушение правил маневрирования (22,5%). В 2023 году существенно возросло количество аварий с участием детей - на 10% по сравнению с соответствующим периодом в 2021-м.

Именно поэтому сегодня чрезвычайно важно предлагать украинскому рынку безопасный и комфортный школьный транспорт, который будет иметь предохранитель превышения скорости и систему предупреждения о выезде с полосы движения - это поможет избежать многочисленных летальных случаев.

Школьный автобус AR-SB-29-TEMSA в базовой комплектации оснащен следующими системами безопасности:

антиблокировочная система тормозов;

система предотвращения скольжения;

электронная система стабилизации;

электронная тормозная система.

"Сейчас ведутся переговоры с одной из украинских компаний о применении системы Smart Bus, которая информирует о ходе маршрута, и оборудовании системой оповещения и мультимедиа, ближайшие укрытия при тревоге, а в случае школьного - система предоставляет возможность видеть родителями детей онлайн в путешествии", - прокомментировал руководитель проекта Temsa Никита Гайдамаха.

Эта модель является инновационной и содержит последние технологии безопасности сегмента пассажироперевозок, такие как:

системы предвидения столкновений с автоматической остановкой;

систему предупреждения по сходу с полосы движения;

систему пожаротушения моторного отсека.

"Нашей целью было разработать школьный автобус, который не просто будет соответствовать украинским стандартам, а который превысит ожидания украинцев от транспорта. Мы убеждены, что мы должны изменить подход к пассажирским перевозкам и позаботиться о безопасности и комфорте пассажиров. Так, как это происходит в развитых странах мира. Поэтому новый школьный автобус имеет низкий расход топлива, соответствует экологическим стандартам Евро-6, имеет долговременную эксплуатацию за счет 15 этапов антикоррозионной обработки и энергоэффективностью узлов. Кроме того, школьный автобус имеет кондиционирование и индивидуальное отопление. Мы внедрили европейские инновации и качественные украинские компоненты в отечественном производстве", - комментирует Никита Гайдамаха.

В 2024 году компания "Авто-регион" планирует повысить уровень локализации до 25%, что позволяет соответствовать всем европейским требованиям и в соответствии с национальным стандартом ДСТУ 7013:2009.

Организация перевозок детей школьными автобусами осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Украины по обеспечению безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами, в частности Закона Украины "О дорожном движении", Закона Украины "Об автомобильном транспорте" и Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Школьные автобусы должны соответствовать требованиям Национального стандарта Украины ДСТУ 7013:2009 "Автобусы специализированные для перевозки школьников. Технические требования".

Украина имеет перечень требований, каким должен быть школьный автобус. Учитывая значительное количество аварий, возгораний маршрутных автобусов, важно дополнить этот список более эффективными и современными системами безопасности и комфорта, учитывая условия военного положения, постоянных воздушных тревог и других непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, учитывая статус переговоров Украины с ЕС, транспортная политика будет меняться в соответствии с требованиями и стандартами Green Deal, что предусматривает уменьшение выбросов от транспорта на 90%. Украину ждут трансформации транспортной системы, и уже сегодня закладываются новые стандарты и требования.

Поэтому чрезвычайно важно идти на опережение и производить транспорт, который будет отвечать этим требованиям в будущем.