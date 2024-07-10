Киев • УНН
Кристина Гоман будет представлять Украину в весовой категории свыше 78 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже после получения квоты от Международной федерации дзюдо.
Дзюдоистка Кристина Гоман будет представлять Украину на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает Национальный олимпийской комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.
Детали
После отказа российских дзюдоистов от участия в Олимпиаде в Париже, Международная федерация дзюдо (IJF) решила перераспределить квоты среди других национальных олимпийских комитетов.
Национальный олимпийский комитет Украины получил официальное письмо от IJF, в котором сообщается, что украинка Кристина Гоман получила лицензию в весовой категории свыше 78 кг. Это означает, что на Олимпийских играх-2024 украинская команда будет представлена пятью дзюдоистами.
Состав украинской сборной по дзюдо на Олимпиаде-2024:
- Дарья Белодед (весовая категория до 57 кг)
- Дильшот Халматов (весовая категория до 60 кг)
- Богдан Ядов (весовая категория до 66 кг)
- Елизавета Литвиненко (весовая категория до 78 кг)
- Кристина Гоман (весовая категория свыше 78 кг)
Украина получила 124 лицензии для участия в Олимпийских играх9 июля 2024, 09:19 • 12116 просмотров