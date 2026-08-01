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Украина завоевала бронзу чемпионата Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки

Киев • УНН

 • 5518 просмотра

Ксения Байло и София Выставкина завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Для 17-летней Выставкиной это первая награда на взрослом чемпионате Европы.

Украина завоевала бронзу чемпионата Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки

Украинки Ксения Байло и София Выставкина завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Для 17-летней Выставкиной это стала первая награда на взрослом чемпионате Европы. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Ксения Байло и София Выставкина — бронзовые призерки чемпионата Европы по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки

- говорится в сообщении.

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Вторую медаль для Украины в прыжках в воду завоевали Ксения Байло и София Выставкина, которые стали бронзовыми призерками в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Соревнования в этой дисциплине проходили без предварительных квалификаций, поэтому новосозданный украинский тандем сразу боролся за медали в финале среди семи пар.

Решающим в борьбе за награды стал четвертый прыжок украинок — три с половиной сальто назад в группировке. За его выполнение девушки получили 75,84 балла — наивысшую оценку среди всех прыжков, выполненных в финале. Именно он позволил украинкам подняться в тройку лучших. После заключительного прыжка девушки сохранили бронзовую позицию.

В итоге украинский дуэт набрал 286,20 балла. Чемпионками стали представительницы Великобритании (300.06), а "серебро" завоевала команда Германии (298.20).

Для Ксении Байло это уже вторая награда нынешнего чемпионата Европы после бронзы в смешанных командных соревнованиях, и 14-я в целом в рамках континентальных первенств (6 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых). В то же время 17-летняя София Выставкина завоевала медаль на своем дебютном взрослом чемпионате Европы.

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Ольга Розгон

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