Украина завоевала бронзу чемпионата Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки

Украинки Ксения Байло и София Выставкина завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Для 17-летней Выставкиной это стала первая награда на взрослом чемпионате Европы. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Ксения Байло и София Выставкина — бронзовые призерки чемпионата Европы по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки - говорится в сообщении.

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Вторую медаль для Украины в прыжках в воду завоевали Ксения Байло и София Выставкина, которые стали бронзовыми призерками в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Соревнования в этой дисциплине проходили без предварительных квалификаций, поэтому новосозданный украинский тандем сразу боролся за медали в финале среди семи пар.

Решающим в борьбе за награды стал четвертый прыжок украинок — три с половиной сальто назад в группировке. За его выполнение девушки получили 75,84 балла — наивысшую оценку среди всех прыжков, выполненных в финале. Именно он позволил украинкам подняться в тройку лучших. После заключительного прыжка девушки сохранили бронзовую позицию.

В итоге украинский дуэт набрал 286,20 балла. Чемпионками стали представительницы Великобритании (300.06), а "серебро" завоевала команда Германии (298.20).

Для Ксении Байло это уже вторая награда нынешнего чемпионата Европы после бронзы в смешанных командных соревнованиях, и 14-я в целом в рамках континентальных первенств (6 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых). В то же время 17-летняя София Выставкина завоевала медаль на своем дебютном взрослом чемпионате Европы.

Довбик на правах аренды будет выступать за "Болонью"