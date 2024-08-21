Украина впервые атаковала дронами мурманскую область, где рф держит стратегические бомбардировщики - росСМИ

В рф утверждают, что Украина впервые за все время атаковала мурманскую область беспилотниками. Об этом в частности заявил губернатор региона Андрей Чибис, передает УНН.

Детали

В частности Чибис заявил, что в среду, 21 августа, в региона объявляли тревогу из-за угрозы атаки дронов.

Как утверждают российские пропагандисты дронам удалось долететь до поселка Высокий на севере области, вблизи которого расположен военный аэродром Оленья, где размещены стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.

В издании The Moscow Times отмечают - если это действительно так, то Украина впервые атаковала объекты рф за полярным кругом. Таким образом дроны преодолели рекордное расстояние: от границы до поселка Высокий около 1850 км.

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Дополнение

Предыдущий рекорд - 1800 км - ВСУ установили в конце мая, когда атаковали Орск в Оренбургской области, где расположена станция радиолокации раннего предупреждения о ядерном ударе (РЛС "Воронеж").

До этого самой дальней целью украинских беспилотников был объект в городе Салават Республики Башкортостан, который находится в 1660 км от российско-украинской границы.

Напомним

Генштаб сообщал, что в ночь на среду, 14 августа, дальнобойные дроны Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины совершили крупнейшую с начала полномасштабного вторжения атаку на российские военные аэродромы.